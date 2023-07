Tessellis, aumento di capitale sottoscritto al 75,97%

Tessellis

(Teleborsa) -, gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, ha reso noto che sono state, per un importo complessivo di 2.491.835,20 euro, rivenienti dall'aumento di capitale e che erano state oggetto di impegni di sottoscrizione da parte di soggetti terzi.Tenuto conto anche delle 40.717.324 azioni Tessellis di nuova emissione, già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione e a seguito dell'offerta in Borsa dell'inoptato, risultano pertanto complessivamente sottoscritte 46.946.912 azioni Tessellis, pari alnel contesto dell'aumento di capitale, per unpari a 18.778.764,80 euro.La societàinteressati e alle medesime condizioni le 14.843.178 azioni residue, entro il termine per l'esecuzione dell'aumento di capitale, ossia entro il 31 luglio 2023.