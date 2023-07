"TIM Vision calcio e sport": Francesco Bagnaia e Fabio Cannavaro testimonial del nuovo spot

(Teleborsa) - Da domani on air lo spot dedicato all'con protagonistidue campioni del mondo che rappresentano l'eccellenza italiana e la passione per lo sport.– spiega TIM in una nota – è l'offerta di TIM per vedere in streaming il meglio dell'intrattenimento con TimVision e del calcio nazionale e internazionale: la Serie A TIM di DAZN, le 104 partite della UEFA Champions League di Infinity+, insieme discovery+ Sport"Lo spot è un nuovo capitolo dellache sottolinea l'importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta a condividere le passioni come lo sport.La hit dei Måneskin "Baby Said" è la colonna sonora dello spot (da 30” e 20”) che sarà on air sulle principali emittenti nazionali, sul web. La campagna televisiva sarà affiancata da uno spot radio da 15” e da digital adv.