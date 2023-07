Aste BTP e CCTeu, tutto esaurito in riaperture

(Teleborsa) - Si registra il, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 28 luglio 2023.Per quanto riguarda il(ISIN IT0005548315), sono stati assegnati 700 milioni di euro, a fronte di richieste per 1,32 miliardi di euro.Per quanto riguarda il(ISIN IT0005544082), sono stati assegnati 750 milioni di euro, a fronte di richieste per 1,10 miliardi di euro.Per quanto riguarda il(ISIN IT0005494239), sono stati assegnati 250 milioni di euro, a fronte di richieste per 616 milioni di euro.Per quanto riguarda il(ISIN IT0005534984), sono stati assegnati 188 milioni di euro, a fronte di richieste per 426 milioni di euro.