Intesa, risultati stress test confermano solidità anche in scenari complessi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - I risultati dello stress test dell'EBA "evidenziano la capacità didi, grazie al modello di business ben diversificato e resiliente". Lo si legge in una note dell'istituto dopo la diffusione dei risultati da parte dell'Autorità bancaria europea.Il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) fully loaded risultante dallo stress test per Intesa Sanpaolo è pari a - rispettivamente per gli anni 2023, 2024 e 2025 - nello14,02%, 14,47% e 14,85%, mentre nello10,36%, 10,78%, 10,85%.