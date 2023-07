UIF, segnalazioni di operazioni sospette in aumento. Raddoppio per l'online

(Teleborsa) - Neldel 2023 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia () della Banca d'Italia ha ricevuto(SOS), con un incremento del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 78.219 SOS, in aumento del 7,7% rispetto al primo semestre del 2022. Il numero di SOS analizzate ha superato il numero di quelle ricevute, andando così a ridurre lo stock di SOS in lavorazione.L'andamento delle segnalazioni nel periodo di osservazione indica unrispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+4,7%), dopo il picco registrato nel secondo semestre del 2022Nel complesso, si conferma prevalente l'(54,5% del totale delle segnalazioni inviate nel semestre), sebbene in calo di 3,6 punti percentuali rispetto al primo semestre del 2022. La crescita delle segnalazioni è stata trainata dagli altri intermediari e operatori finanziari (che sono passati da 21.682 segnalazioni a 23.160), dai prestatori di servizi di gioco (da 4.878 a 6.289) e da notai e CNN (da 2.344 a 3.540).In particolare rilevano i contributi forniti dagli, pari al 31,3% delle segnalazioni non riconducibili a banche e Poste, e dagli istituti di pagamento (IP), pari al 25,0%. Si rileva invece una flessione nell'apporto fornito dalle(-26,7%) e dai soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto valori (-37,9%), sebbene in corrispondenza di variazioni relativamente contenute in termini assoluti.Prosegue inoltre la contrazione, registrata a partire dal 2022, delle SOS provenienti dal settore dei(pari a 7.339 unità nel periodo considerato), in calo di un ulteriore 2,5%; quasi un terzo di tali segnalazioni è relativo a operazioni con controparti ubicate inNel semestre le segnalazioni riferite asono, fino ad arrivare a coprire oltre il 10% del totale; si registra invece un calo per le operazioni effettuate all'estero (-28,7% rispetto al precedente periodo).L'delle operazioni segnalate è pari a circa 52 miliardi di euro (di cui 49 relativi a operazioni effettivamente eseguite), valori sostanzialmente in linea con quelli del primo semestre dell'anno precedente.Nel periodo considerato l'Unità ha adottatodi operazioni sospette per un valore di 3,2 milioni di euro.