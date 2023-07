Banca Mediolanum, stress test confermano straordinaria solidità

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - I risultati dell’esercizio di stress test "confermano la straordinaria solidità patrimoniale di Banca Mediolanum, nonché l’elevata qualità del proprio portafoglio e della propria performance operativa".E' quanto afferma, in una nota,che ha partecipato per la prima volta al 2023 EU-wide stress test condotto dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la Banca d’Italia e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS).In particolare, "l’impatto dello scenario avverso sui coefficienti patrimoniali, inferiore a 300 bps, sulle ‘loan loss provisions’ (accantonamenti per perdite sui crediti), con un incremento di solo 1,9%, e sul risultato netto, in diminuzione di appena il 7,4%, colloca la Bancasottoposte all’esercizio di stress test e tra le prime in Europa", on un Common Equity Tier 1 ratio fully loaded, risultante dallo stress test, per il 2023 pari a 21,8% nello scenario base e 19,5% nello scenario avverso."I risultati dell’esercizio di simulazione confermano la capacità di Banca Mediolanum di generare una redditività sostenibile anche nello scenario avverso grazie al suo modello di business diversificato, a basso rischio e a ridotto assorbimento di capitale", spiega l'istituto di credito.