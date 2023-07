Gabetti chiude primo semestre 2023 con perdita di 1 milione di euro

Gabetti Property Solutions

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e full service provider immobiliare italiano, ha chiuso ilconpari a 60,8 milioni di euro, in riduzione (-38%) rispetto ai 98,2 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente per effetto del cambio normativo sugli incentivi fiscali che incide sui ricavi di Gabetti Lab connessi alla riqualificazione.L'è pari a 7,1 milioni di euro, inferiore rispetto a 17,6 milioni del 2022, per la stessa ragione. Ilè negativo per un milione (già considerati utili di terzi per euro 0,8 milioni) inferiore rispetto ad euro 6,8 milioni del 30 giugno 2022."Il risultato del primo semestre 2023 è stato fortemente influenzato dal cambio normativo inerente il tema delle riqualificazioni e dalla contrazione del mercato - dichiara il- Ciò ha comportato un volume di ricavi inferiori alle attese mentre a livello di margini i risultati (EBITDA, EBIT, risultato lordo) risultano sostanzialmente in linea rispetto alle previsioni di budget grazie a una ottimizzazione della gestione nei primi mesi dell'anno.".Il CdA ha deliberato la sottoscrizione di undestinato a sostenere le esigenze finanziarie e supportare il gruppo nell'ambito dell'attuazione dei piani strategici dello stesso. Il finanziamento (di massimi) da erogarsi da parte di Marcegaglia Investments ha una durata pari a 3 anni, un tasso di interesse pari all'Euribor 3 mesi maggiorato di 400 bps in ragione d'anno. Il rimborso della quota interessi é prevista il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 31 gennaio 2024.