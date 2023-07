IMA, BDT & MSD Partners subentra a BC Partners come azionista di minoranza

(Teleborsa) - Il, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento, ha annunciato che, banca d'affari costituita per soddisfare le esigenze specifiche di imprenditori e investitori strategici di lungo termine, ha sottoscritto unnella società attraverso alcuni suoi fondi affiliati. BDT & MSD Partners acquisirà la sua partecipazione da, società di investimento internazionale, e da altri investitori. La famiglia Vacchi rimarrà socia di maggioranza di IMA.Secondo il Financial Times, che cita persone che hanno familiarità con la questione, BDT & MSD Partners ha accettato di acquistare una partecipazione del 45% nel produttore italiano di macchinari in un. BC Partners avrebbe più raddoppiato il valore della partecipazione del 45% acquisita nella società nel 2020, quando la società è stata delistata da Piazza Affari.Nel periodo in cui BC Partners è stato socio, IMA ha effettuato cinque acquisizioni, ha sviluppato nuove linee di prodotti e una divisione di automazione leader a livello mondiale, ha aumentato gli investimenti in ricerca e sviluppo del 30% e ha rafforzato la propria catena di fornitura . Queste iniziative hanno contribuito a garantire una forte performance finanziaria, con unaFondata nel 1961, IMA progetta e produce macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, cosmetici, tè, caffè e altri prodotti alimentari, nonché soluzioni per la mobilità elettrica e per l’automazione dei processi industriali. La società è presente in oltre 80 paesi e conta 53 stabilimenti di produzione, nel 2022 ha registrato un, di cui oltre l'86% derivante dalle esportazioni."Riteniamo che la visione a lungo termine di BDT & MSD Partners e la sua profonda esperienza nel sostegno alle imprese familiari lo rendano un partner ideale per aiutarci a raggiungere questi obiettivi e per accelerare la nostra crescita globale, anche nel mercato statunitense", ha commentato, presidente e amministratore delegato di IMA."IMA vanta una solida rete di clienti blue-chip e un management di lunga data e di grande esperienza, la cui gestione e il cui forte orientamento all'innovazione e alle operazioni sostenibili hanno consolidato la reputazione della società come partner di fiducia e leader tecnologico - ha dichiarato, Managing Director di BDT & MSD Partners - Siamo entusiasti di collaborare con Alberto, la famiglia Vacchi e l'intero team di IMA per sostenere la continua crescita della società".Ladell'operazione è prevista per laed è soggetta all'ottenimento delle consuete approvazioni regolamentari.