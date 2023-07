Stop RdC, scontro maggioranza-opposizioni. Allarme dei Sindacati

(Teleborsa) - Si infiamma lo scontro sul dopo che nelle scorse ore, l'INPS ha inviato un sms a 169mila famiglie italiane, informandole che da agosto non beneficeranno più del sussidi o (perché nel loro nucleo non sono presenti minori, disabili o over-65)., dove i potenziali orfani del sostegno sono 21.500, e in tutta la Campania, dove il numero totale sale a circa 37mila. Nel mirino potrebbero finire i centri Inps della Regione che saranno monitorati dalle forze dell'ordine. Intanto, le opposizioni vanno all'attacco del Governo, in particolare il Movimento 5Stelle. Intanto, da Fratelli d'Italia arriva la proposta di una commissione d'inchiesta sull'ex presidente Inps Tridico per mancati controlli sui percettori del sussidio.Piovono le critiche: se il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte parla dianche la segretaria Pd Ellytuona definendo "brutale" la scelta del Governo di comunicarSconcerto anche da parte dei Sindacati. Con lo stop al reddito di cittadinanza, "centinaia di migliaia di persone dai prossimi giorni si ritroveranno senza sostegni", dice Daniela Barbaresi, responsabile delle politiche sociali e sanità della Cgil. "Il governo – sottolinea Barbaresi – sta scaricando l'onere sui Comuni, ma i Comuni non ce la fanno, non hanno risorse e non hanno personale" per permettere ai servizi sociali di prendere in carico le persone e di comunicare la presa in carico a