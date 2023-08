Giappone, indice PMI manifattura luglio scende a 49,6 punti

(Teleborsa) -, restando in zona di contrazine. L'indice PMI manifatturiero Jibun Bank, pubblicato da S&P Global, indica un valore di, peggiore dei 49,8 punti di giugno ma superiore ai 49,4 punti attesi dagli analisti.L'indicatore resta cosìdei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e di espansione - valori al di sopra."La performance del settore manifatturiero giapponese è rimasta pessimista all'inizio della seconda metà del 2023 - ha commentato Usamah Bhatti di S&P Global Market Intelligence - Il PMI headline è scivolato ulteriormente in territorio di contrazione, in gran parte a causa di un più rapido, sebbene anche il calo della produzione sia stato sostenuto. I membri del panel hanno spesso commentato la debole domanda dei clienti sia nei mercati nazionali che internazionali".