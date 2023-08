JetBlue taglia guidance su utili per debolezza viaggi nazionali

JetBlue Airways

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost statunitense, ha registratodi 2,6 miliardi di dollari per il, in aumento del 6,7% su base annua. L'è stato di 138 milioni di dollari, o 0,41 dollari per azione, contro una perdita di 188 milioni di dollari, o 0,58 dollari per azione, dello stesso periodo di un anno fa. Escludendo gli elementi speciali, l'utile netto rettificato è stato di 0,45 dollari per azione.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,44 dollari su ricavi per 2,6 miliardi di dollari."Abbiamo generato il nostro, a dimostrazione dei progressi compiuti dall'inizio della pandemia - ha commentato il CEO Robin Hayes - Questi risultati sono stati sostenuti da ricavi trimestrali record e da una forte performance operativa, che riflette i vantaggi dei nostri investimenti significativi e dei solidi preparativi per il periodo di punta dei viaggi estivi".JetBlue Airways prevede uncompreso tra 5 centesimi e 40 centesimi per azione, rispetto alla precedente previsione da 70 centesimi a 1 dollaro per azione."Stiamo aggiornando le nostre previsioni sugli utili per l'intero anno per riflettere ilegati alla cessazione della Northeast Alliance (NEA) , un ambiente operativo difficile nel nord-est e uno spostamento maggiore del previsto della domanda COVID repressa verso il lungo raggio e i mercati internazionali, che stanno esercitandodurante il periodo di punta dei viaggi estivi", ha spiegato la Chief Operating Officer Joanna Geraghty.