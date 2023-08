Mondadori, utile 1° semestre sale a 12,2 milioni di euro. Ricavi +2,1%

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconpari a 362,4 milioni di euro, in crescita del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Al netto delle variazioni di perimetro intervenute tra i due periodi, la crescita organica dei ricavi è stata pari al 2,7%. L'è stato pari a 38,2 milioni di euro, evidenziando un incremento di quasi 11 milioni di euro. Il, dopo la quota di pertinenza di terzi, è positivo per 12,2 milioni di euro ed evidenzia un miglioramento di oltre 9 milioni di euro."I primi sei mesi dell'esercizio in corso mostrano una crescita generale dei ricavi alla quale ha contributo l'ottimo andamento dei nostri core business, che stanno sovraperformando le previsioni di inizio anno - ha commentato l'- L'attenta gestione operativa ci ha consentito, inoltre, di incrementare la redditività e la generazione di cassa. Ne conseguono un miglioramento della performance economica e un rafforzamento patrimoniale del Gruppo che, insieme all'andamento favorevole dei prezzi dei principali fattori produttivi, hanno creato le condizioni per rivedere al rialzo i target per l'esercizio 2023".Confermata la solida generazione di cassa conLTM in crescita a 63,6 milioni di euro. Laescluso IFRS 16 al 30 giugno 2023 è pari a -215,2 milioni di euro (-205,7 milioni di euro al 30 giugno 2022), mentre la Posizione finanziaria netta IFRS 16 è pari a -285,5 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai -285,1 milioni di euro del 30 giugno 2022.Come già comunicato al mercato lo scorso 29 giugno 2023 , il gruppo ha. Ora si attende: crescita single-digit dei ricavi; crescita dell'EBITDA Adjusted high single digit/low double-digit, con una marginalità attesa tra il 16% e il 17%; crescita del 20% circa del risultato netto; Cash Flow Ordinario atteso tra 65 e 70 milioni di euro, in incremento fino al 15%; indebitamento finanziario netto di Gruppo (IFRS 16) atteso a 1,0x EBITDA Adjusted a fine 2023.