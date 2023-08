UniCredit adotta il sistema di governance monistico

UniCredit

(Teleborsa) - Ildiha. Il board ha valutato il passaggio a un sistema monistico perché in grado di migliorare ulteriormente la qualità della governance - si legge in una nota - garantendo unatramite l'integrazione dell'organo di controllo all'interno del consiglio e valorizzando pienamente il ruolo di impulso dei componenti dell'organo di controllo attraverso la loro diretta partecipazione ai processi decisionali del consiglio.Tale sistema di governance è stato inoltre ritenuto. Il sistema di governance monistico si caratterizza per la presenza di un consiglio di amministrazione, cui competono le funzioni di supervisione strategica e di gestione, e di un comitato per il controllo sulla gestione, costituito all'interno dello stesso consiglio, che svolge funzioni di controllo.Il consiglio di amministrazione ha quindi deliberato dile conseguenti modifiche statutarie e di avviare l'iter per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.