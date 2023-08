Giappone, banca centrale: cambio politica non prelude a uscita da tassi ultra bassi

(Teleborsa) - La decisione presa la scorsa settimana di adottare una "maggiore flessibilità" nelle operazioni di mercato volte al controllo della curva dei rendimenti mira a rendere più sostenibile il massiccio stimolo e non prelude ad un'uscita dai tassi d'interesse ultra-bassi. Lo ha dichiarato ilSecondo Uchidaprima che si verifichino le condizioni per cui la BoJ possa alzare il suo obiettivo di tasso di interesse a breve termine. "Se le condizioni economiche e dei prezzi rimarranno pressoché invariate, non mi aspetto un forte aumento dei tassi di interesse", ha detto Uchida parlando con la stampa nella prefettura di Chiba.La mossa della Banca centrale giapponese, a fine luglio, era stata vista dagli addetti ai lavori come graduale allontanamento dall'attuale politica monetaria da parte dell'istituto, guidato dal governatore Kazuo Ueda. Il comitato in quella riunione aveva confermato i tassi di interesse negativi a -0,1%.