Safilo, vendite 1° semestre in calo a 550 milioni su debolezza Nord America

Safilo

(Teleborsa) -, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 550,1 milioni di euro, in calo del 3,6% a cambi correnti e del 3,5% a cambi costanti rispetto al 1° semestre 2022. Il business organico è risultato più stabile, a -1,4%. L'è risultato pari a 57,3 milioni di euro e a un margine sulle vendite del 10,4%, registrando una diminuzione rispettivamente dell'8,4% e di 60 punti base.L', pari a 6,9 milioni di euro rispetto ai 33,7 milioni di euro registrati nel 1° semestre 2022, è stato influenzato da un onere di 8,6 milioni di euro, dovuto alla rivalutazione della passività per opzioni sulla partecipazione in Blenders, in virtù dell'estensione della seconda e terza tranche delle relative opzioni put e call."Abbiamo affrontato il secondo trimestre dell'anno, da un contesto di mercato ancora debole in Nord America, appesantito anche da condizioni climatiche non favorevoli, all'atteso, significativo calo delle nostre vendite nelle ex catene Grand Vision in Europa, un mercato in cui la performance degli altri canali è risultata sempre positiva - ha commentato l'- Il trimestre è stato tuttavia di forte rimbalzo per l’Asia, in particolare grazie alla riapertura della Cina, e in buona progressione anche nei mercati emergenti di India e Medio Oriente"."Mentre ile caratterizzato da una bassa visibilità sulle prospettive del business, rimaniamo fiduciosi che con la continua implementazione delle nostre strategie, Safilo possa raggiungere i suoi obiettivi di medio termine", ha aggiunto.Al 30 giugno 2023, l'è risultato pari a circa 103 milioni di euro (61,7 milioni di euro pre-IFRS 16, corrispondente a una leva finanziaria, anche pre-IFRIC SaaS, di 0,6x), in diminuzione rispetto ai 113,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022 e ai 105,6 milioni di euro al 30 giugno 2022.