Health Italia, Banca Profilo avvia copertura con Buy e TP a 4,5 euro

Banca Profilo

Health Italia

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende. Ilè stato fissato aper azione, mentre ilsul titolo è "".Gli analisti fanno notare che,, Health Italia ha registrato una crescita media del fatturato vicina al 12% (CAGR 2017-2022 all'11,6%) da 22,6 milioni di euro a 39,2 milioni di euro. L'EBITDA è passato da 6,1 milioni di euro a 8 milioni di euro, con EBITDA margin sostanzialmente stabile intorno al 20%. Laè cambiata negli ultimi 4 anni con i Medical Service che hanno aumentato il suo peso dal 5% nel 2019 al 24% nel 2022.Con riguarda alla strategia, Banca Profilo spiega che Health Italia è impegnata ae a. La società si concentrerà sul proprio core business, uscendo dal settore Nutraceutico (BeHealth) e procedendo allo spin-off delle proprie proprietà immobiliari non funzionali. Il processo di rifocalizzazione porterà a: ulteriore crescita nella promozione dei piani Healthcare, Welfare e Medical Services; ulteriori sinergie tra modelli profit e non profit valorizzando l'attività delle società mutualistiche; ulteriore innovazione in Healthcare utilizzando le più avanzate tecnologie e dispositivi in Telemedicine e altre soluzioni di Digital Healthcare; consolidamento della rete distributiva multicanale e sviluppo della rete online.Secondo le stime del broker, ilcrescerà a une raggiungerà 47,6 milioni di euro. A seguito della razionalizzazione della struttura, prevede che la ripartizione del fatturato si trasformi in 74% Healthcare and Service (72% nel 2022) e 26% (24% nel 2022) in Medical Services nel 2026. Nel 2022-2026, prevede che Health Italiada 8 milioni di euro a 11,5 milioni di euro, con un margine dal 20% al 24%. Date le ipotesi su conto economico e stato patrimoniale, Health Italia genererà, in media, oltre 7,5 milioni di euro dinel 2023-2026.