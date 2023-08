Pata, finanziamento da Credem con Garanzia SupportItalia SACE

(Teleborsa) -- realtà italiana attiva nella produzione di snack salati, di proprietà della famiglia Gobbi - ha ottenuto daassistito dalla Garanzia SupportItalia di SACE, per ottimizzare la gestione del capitale circolante e sostenere l’attività ordinaria. Nel corso degli anni, Pata - spiega la nota - ha dedicato risorse e investimenti negli ambiti di innovazione e sviluppo, impiegando inoltre grande attenzione e impegno alla riduzione degli“Noi di SACE siamo felici di supportare una realtà importante come Pata che, da oltre 40 anni, rappresenta un’eccellenza italiana del settore”, ha dichiarato, Regional Director Nord Ovest di SACE. “Qualità dei prodotti, innovazione, attenzione all’impatto ambientale e impegno per la sostenibilità dei processi sono valori importanti che siamo orgogliosi di ritrovare, come per questa operazione, nelle aziende che sosteniamo”.“Grazie al supporto di SACE, con questa operazione potremo proseguire il nostro percorso di crescita con l’obiettivo di realizzare un sistema alimentare più sostenibile”, ha dichiarato Remo Gobbi, Amministratore Unico di PATA S.p.A. “Da sempre, infatti, PATA lavora nell’ottica della sostenibilità per offrire un prodotto di qualità attraverso un processo di produzione attento alla riduzione dell’impatto ambientale”.Garanzia SupportItalia è lo strumento straordinario del Gruppo SACE previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino, in particolar modo in relazione all’aumento dei costi produttivi ed energetici.