Campbell Soup acquista Sovos Brands per 2,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha stipulato undi, food company statunitense specializzata in prodotti italiani, a 23 dollari per azione in contanti, che rappresenta un. Ciò rappresenta un multiplo dell'EBITDA rettificato di 14,6 volte, comprese le sinergie di run rate annuali attese di circa 50 milioni di dollari.La transazione aggiunge une leader di mercato per diversificare e migliorare la divisione Meals & Beverages di Campbell, si legge in una nota.Sovos Brands ha registrato undi 837 milioni di dollari nel 2022 e ha unnette organiche annuali composto del 28% dall'anno fiscale 2019 all'anno fiscale 2022, offrendo una varietà di prodotti premium tra cui sughi per pasta, pasta secca, zuppe, antipasti surgelati, pizza surgelata e yogurt con i marchi Rao's, Michael Angelo's e noosa."Siamo entusiasti di aggiungere la storia di crescita più avvincente nel settore alimentare e di dare il benvenuto ai dipendenti di talento che hanno costruito un portafoglio di quasi 1 miliardo di dollari - ha affermato- Questa acquisizionesu un'area geografica, due divisioni e selezionate categorie chiave che conosciamo bene. La nostra strategia mirata ci ha permesso di ottenere ottimi risultati negli ultimi cinque anni, migliorare i nostri marchi e le nostre capacità e generare un forte flusso di cassa per ridurre il debito"."Con tutti questi progressi, sono fiducioso nella nostra disponibilità a eseguire e integrare questa importante acquisizione - ha aggiunto - Il portafoglio Sovos Brandse, abbinato alla nostra divisione Snacks in più rapida crescita e differenziata, rende Campbell uno dei nomi più affidabili e orientati alla crescita nel settore alimentare".