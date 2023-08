La SIA ammessa su EGM. Flottante minimo sottoscritto interamente da investitori esteri

illimity Bank

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, haalle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su(EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La data di inizio delle negoziazioni su EGM è prevista per mercoledì 9 agosto 2023.La società ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni, ricevendo una(pari a 5 milioni di euro). Tale manifestazione di interesse ha indotto i soci fondatori ad aumentare il controvalore complessivo del collocamento a 6 milioni di euro, interamente in aumento di capitale, destinando così l'intero ammontare della raccolta a servizio del piano strategico.L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di, rivolto esclusivamente a investitori qualificati (istituzionali, professionali). Il prezzo di collocamento delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale è stato di 3,6 euro cadauna.Alla data di inizio delle negoziazioni è prevista una capitalizzazione pari a 20,4 milioni di euro e un flottante del 29,41%. Ilprevisto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è stato. Il primario investitore istituzionale francese NextStage AM ha sottoscritto azioni di nuova emissione per un controvalore corrispondente al 7,35% della capitalizzazione post-money.ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA) e di Global Coordinator nell'ambito del processo di ammissione aquotazione. Questa operazione rappresenta la(Euronext Growth Milan) realizzata dalla Divisione Investment Banking dall'avvio della sua operatività.