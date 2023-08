Carvana migliora guidance EBITDA per terzo trimestre

Carvana

(Teleborsa) -, piattaforma di e-commerce per l'acquisto e la vendita di auto usate, prevede che l'sarà, che è superiore alla sua guidance precedente ("Positive") e alle aspettative degli analisti."Nei primi due trimestri del 2023, Carvana ha registrato le migliori prestazioni trimestrali di GPU e EBITDA rettificato, e la nostra continua performance fino ad ora in questo trimestre ci ha portato a migliorare le nostre previsioni per il terzo trimestre - ha affermato il- La nostra forte esecuzione continua a guidare miglioramenti aziendali duraturi, inclusi significativi guadagni fondamentali nella GPU al dettaglio e all'ingrosso, che alimenteranno i risultati futuri".