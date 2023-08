Trimestrali europee, BofA: EPS in calo ma con sorprese positive

BofA

(Teleborsa) - Con circa il 75% delle società europee che hanno comunicato i, si può notare che la(-32% al netto dei finanziari; -17% esclusi i finanziari e l'energia), ovvero la prima crescita negativa dell'utile per azione (EPS) in tre anni, con l'energia il principale freno e i finanziari il principale contributo positivo alla crescita. Lo si legge in una ricerca diGlobal Research.Il run rate del secondo trimestre per la crescita dell'EPS è ora leggermente superiore al consensus per -20% previsto all'inizio della stagione delle trimestrali per le società che hanno riportato finora, risultando in una(da -0,4 % all'inizio della stagione e in linea con la media a lungo termine) e revisioni al rialzo delle stime di consensus sugli EPS del secondo trimestre, con upgrade del 3,7% dall'inizio della stagione.Gli "", ovvero quando l'utile per azione sorpassa il consensus, sono, ma questo li lascia ancora in calo dal 63% nel primo trimestre. Le sorprese macroeconomiche profondamente negative dell'area euro suggeriscono spazio per un ulteriore indebolimento dei beats dell'EPS nel terzo trimestre.A livello di settore, le(86%) e i(80%) hanno registrato i beats più forti in questa stagione degli utili, mentre le assicurazioni (14%) e i prodotti chimici (30%) hanno registrato i beats più deboli. Tra i principali paesi,hanno registrato forti sorprese positive (8% ciascuna), mentre per la Svizzera le sorprese sono state lievemente negative (-1%).