Deutsche Telekom alza guidance 2023 dopo secondo trimestre positivo

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -, la più grande azienda di telecomunicazioni della Germania e d'Europa, ha comunicato di aver registrato unin aumento dell'1,5% a 10 miliardi di euro nel secondo trimestre 2023. In termini organici, è cresciuto del 3,8%. L'EBITDA AL core adjusted, ovvero escludendo l'effetto del ritiro dal business del leasing di apparecchiature terminali negli Stati Uniti, è aumentato del 7,1% in termini organici."Abbiamo continuato il nostro corso di successo nel secondo trimestre - ha affermato il- Le. Ciò è sottolineato dai nostri tassi di crescita organica per i ricavi dei servizi, gli utili e il free cash flow".Con T-Mobile US che ha già alzato la propria guidance negli Stati Uniti, il gruppo sta ora. Questo adeguamento riflette le aspettative elevate per il business in Germania e in Europa. Per l'intero anno è previsto un EBITDA AL adjusted di circa 41 miliardi di euro, in aumento rispetto alla precedente guidance di circa 40,9 miliardi di euro. La guidance per il free cash flow AL rimane invariata a oltre 16 miliardi di euro., che guidano questa performance positiva, sono cresciuti del 3,2% in termini organici nel secondo trimestre del 2023. I ricavi dei servizi reported sono aumentati dell'1,4% a 23,0 miliardi di euro. Ireported sono diminuiti del 2,4% a 27,2 miliardi di euro nel trimestre. Ciò è dovuto principalmente al previsto ritiro dal business delle apparecchiature terminali negli Stati Uniti.