Foxconn, outlook cauto dopo secondo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - Hon Hai Technology (), azienda taiwanese produttrice di dispositivi elettronici, ha chiuso ilconpari a NT$ 1,3045 trilioni, in calo del 14% rispetto all'anno, mentre l'utile lordo è stato pari a NT $ 83,6 miliardi, in decrescita del 14% allo stesso tempo; l'utile operativo è stato di NT $ 30,9 miliardi, in calo del 30%, mentre l'è sceso dell'1% rispetto a un anno fa a NT $ 33,0 miliardi (migliore di una previsione media di NT $ 25,57 miliardi degli analisti, secondo Refinitiv).Sia ilche il margine di profitto netto sono aumentati rispetto a un anno fa, rispettivamente al 6,41% e al 2,53% dal rispettivo 6,40% e 2,21%. Tuttavia, il margine di profitto operativo è sceso al 2,37% dal 2,94% dello stesso periodo. L'è stato di NT $ 2,38, in calo di NT $ 0,02 rispetto all'anno precedente."Sebbene il secondo trimestre sia tradizionalmente fuori stagione, i ricavi complessivi e il margine di profitto lordo sono stati comunque migliori del previsto - commenta la società - La performance operativa nel terzo trimestre dovrebbe migliorare e mostrare un trend di crescita rispetto al trimestre. Tuttavia, considerando molte variabili esterne, in risposta a incertezze come l'inasprimento monetario globale, le tensioni geopolitiche e l'inflazione, le".