Kraft Heinz, Carlos Abrams-Rivera sarà il nuovo CEO

Kraft Heinz

(Teleborsa) - Il board di, colosso statunitense attivo nel settore alimentare e delle bevande, ha nominatocomee membro del consiglio, con efficacia dal 1° gennaio 2024. Fino ad allora, Abrams-Rivera continuerà nel suo ruolo di presidente del Nord America con l'ulteriore responsabilità di diventare Presidente di Kraft Heinz, con effetto immediato.Abrams-Rivera subentrerà come CEO a, che è stato CEO della società dal 2019 e presidente del Consiglio dal 2022. Patricio passerà al ruolo diil 1° gennaio 2024.Nel suo ruolo di, Abrams-Rivera ha supervisionato con successo le operazioni negli Stati Uniti e in Canada, sottolinea la società."Carlos è la persona migliore per guidare la fase successiva della trasformazione dell'azienda - ha affermato Patricio - La sua mentalità strategica e innovativa è l'ideale per continuare a spingere Kraft Heinz nel nostro percorso verso la grandezza. Da quando è entrato a far parte di Kraft Heinz nel 2020, ha. L'esperienza di Carlos sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti completa la nostra ambizione di crescita".