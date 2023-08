PayPal sceglie Alex Chriss come nuovo CEO

PayPal

(Teleborsa) - Il board di, società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro, ha, a partire dal, data in cui entrerà anche a far parte del consiglio. La nomina di Chriss, dirigente senior di, arriva alcuni mesi dopo che la società ha annunciato dichiarato che il CEO di lunga data Dan Schulman si ritirerà alla fine dell'anno.La nomina - si legge in una nota- segue undel CEO, condotto dal consiglio negli ultimi mesi, con il mandato di nominare un "leader di nuova generazione" con una "vasta esperienza globale in pagamenti, prodotti e tecnologia", in grado di guidare la crescita attraverso la piattaforma PayPal per anni venire.Chriss è un leader aziendale esperto e di grande successo, con una significativa esperienza nella tecnologia e nella leadership di prodotto che, da gennaio 2019, ha ricoperto il ruolo di, responsabile di oltre la metà delle entrate di Intuit. Inoltre, fa attualmente fa parte del team di leadership esecutiva di Intuit e ha guidato un'organizzazione globale di migliaia di persone che hanno fornito QuickBooks e Mailchimp a milioni di utenti in tutto il mondo."Con la sua profonda, e la sua comprovata esperienza nello sviluppo e nell'ispirazione del suo team, Alex è il leader perfetto per portare avanti PayPal e accelerare le opportunità di crescita dell'azienda", ha affermato John Donahoe, presidente del consiglio di amministrazione di PayPal.rimarrà nel consiglio di amministrazione della società fino alla prossima assemblea annuale degli azionisti nel maggio 2024.