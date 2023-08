Rothschild lancia nuovo broker Redburn Atlantic

Rothschild & Co

(Teleborsa) -, uno dei più grandi gruppi di consulenza finanziaria indipendenti al mondo, ha comunicato il, operazione annunciata lo scorso 26 aprile. Nasce quindi, un broker con sede a Londra che offre ricerca su società europee e americane.La società forniràcon distribution team a Londra, New York, Boston, Parigi, Francoforte, Ginevra e Madrid. I team combinati comprendono oltre 90 research analyst, 43 distribution professional e 14 corporate access professional.Redburn Atlantic sarà ildi Rothschild & Co, con l'obiettivo di offrire partecipazioni ai clienti in IPO, collocamenti e operazioni ai blocchi."La fusione tra questi due primari broker di ricerca migliorerà la conoscenza industriale e di mercato a disposizione dei rispettivi gruppi di clienti - ha commentatoe Chairman di Equity Markets Solutions presso Rothschild & Co - Redburn Atlantic offrirà ai clienti una potente combinazione di ricerca eccezionale insieme a un'offerta di esecuzione che fornisce liquidità, contenuti, prestazioni di esecuzione e servizi per gli investitori azionari europei e statunitensi".