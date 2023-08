Russia, rublo sfonda quota 100 dollari. Cremlino critica politica monetaria

(Teleborsa) -, in un sell-off che ha portato un consigliere economico del presidente russo Vladimir Putin a criticare la banca centrale, la quale ha risposto a sua volta cercando di gettare acqua sul fuoco. Il rublo si è indebolito oltre il livello psicologicamente importante di 100 sul dollaro per la prima volta dal marzo dello scorso anno, ovvero agli inizi della guerra in Ucraina, con l'economia che continua ad accusare le pesanti sanzioni internazionali. La, alle 12.30 ore italiane.La valuta ha continuato a scendere anche dopo che larussa è intervenuta per cercare di arrestare il crollo interrompendo i suoi acquisti di valuta estera sul mercato interno per il resto del 2023. Il 9 agosto la banca centrale ha infatti annunciato che avrebbenell'ambito di un meccanismo di bilancio che è stato messo in atto per isolare l'economia dalle oscillazioni dei prezzi delle materie prime. La decisione mira a "", ha sottolineato.In seguito al crollo del rublo, il consigliere economico di Putinha detto in un articolo per l'agenzia di stampa Tass che il Cremlino vuole un rublo forte e si aspetta una normalizzazione a breve. "La- ha scritto Oreshkin - La banca centrale ha tutti gli strumenti per normalizzare la situazione nel prossimo futuro e garantire che i tassi sui prestiti siano ridotti a livelli sostenibili". "Un rublo debole complica la trasformazione strutturale dell'economia e influisce negativamente sui redditi reali della popolazione - ha aggiunto - È nell'interesse dell'economia russa avere un rublo forte".In mattinata è anche arrivata la risposta della banca centrale russa, che continua a non vedere alcun rischio per la stabilità finanziaria derivante dal deprezzamento del rublo. "", ha dichiarato un portavoce all'agenzia di stama Interfax, spiegando che "oltre a una, c'è una maggiore domanda di importazioni correlata alla crescita attiva della domanda interna, in parte sullo sfondo di alti tassi di prestito mentre la domanda del governo rimane elevata.Le azioni di politica monetaria mireranno a neutralizzare le conseguenze di questi fattori per stabilizzare l'inflazione al livello obiettivo del 4% nel 2024, ha spiegando, aggiungendo che ". La Banca di Russia tiene aperta la possibilità di un aumento del tasso di riferimento nelle sue prossime riunioni". La banca centrale ha aumentato i tassi di 100 punti base a luglio portandoli all'8,5%, dopo averli mantenuti stabili da settembre.