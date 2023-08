Wall Street resta al palo

ow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di New York, eccetto che per ilche chiude quasi invariato a 35.308 punti. Al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.490 punti. In denaro il(+1,18%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+0,8%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,85%) e(+1,04%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,83%) e(-0,52%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,26%),(+1,61%),(+1,37%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,08%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,95%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%.Al top tra i, si posizionano(+7,09%),(+6,07%),(+4,34%) e(+4,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,96%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,52%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,47%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,37%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,9%)14:30: Empire State Index (atteso -0,75 punti; preced. 1,1 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,5%; preced. 1,5%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)16:00: Indice NAHB (atteso 56 punti; preced. 56 punti)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%).