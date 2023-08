Lavoro, Durigon: grande attenzione a istruzione e formazione professionale

(Teleborsa) - Il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,, ha assicurato che il governo "rivolge grande attenzione ai temi posti daglidell'Istruzione e Formazione Professionale. Le parole dipresidente del CIOFS - FP (Salesiane) non resteranno inascoltate anche perché denunciano un ritardo decennale nel rinnovo dei contratti deglidei loro istituti che stride molto con le iniziative di chi invece reclama il"."È francamente grave - ha aggiunto - che una platea di insegnanti così vasta non possa vedersi rinnovato il contratto di lavoro. Si tratta di lavoratori che hanno un importantee formativo determinante per i nostri giovani, che sono il nostro futuro".