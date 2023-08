Adyen, semestrale sotto le attese con aumento spese per dipendenti

Adyen

(Teleborsa) -, società olandese attiva nel settore dei pagamenti, ha chiuso ilconpari a 739,1 milioni di euro, in aumento del 21% su base annua. "In, l'attività è cresciuta a un- si legge nella lettera agli azionisti - Questo è stato il caso dei nostri ricavi netti in Nord America (+23% su base annua, rispetto a un aumento del 52% su base annua nel primo semestre 2022) e dei volumi digitali (+23% su base annua, rispetto a un aumento del 55% nel primo semestre 2022)".L'è stato di 320 milioni di euro, in calo del 10% su base annua e sotto i 386 milioni di euro attesi dagli analisti, principalmente influenzato dall'aumento dei salari e degli stipendi derivanti dagli investimenti di Adyen nel ridimensionare il suo team globale a lungo termine (sono stati assunti 551 lavoratori per un totale di 3.883). A seguito di questi investimenti, ilè sceso al 43% (dal 59%).Ilè stato di 426 miliardi di euro, in aumento del 23% su base annua. Di questi volumi, i volumi totali nei punti vendita sono stati di 67 miliardi, in aumento del 49% su base annua.Adyen haper una crescita dei ricavi superiore al 25% e un margine EBITDA in miglioramento che prevede di raggiungere il 65% a lungo termine.