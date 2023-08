Cina, PBoC vuole ottimizzare politiche immobiliari ed evitare volatilità yuan

(Teleborsa) - La(PBoC), ovvero la banca centrale della grande economia asiatica, intende "adattarsi alla nuova situazione di grandi cambiamenti nel rapporto tra domanda e offerta nel mercato immobiliare,e promuovere lo sviluppo stabile e sano del mercato immobiliare". La presa di posizione è arrivata nella sua relazione trimestrale sulla politica monetaria, pubblicata nella giornata odierna, mentre gli investitori internazionali sono sempre più preoccupati per la situazione del mercato immobiliare, per il sistema bancario ombra e per gli interventi delle autorità sul sistema valutario La PBoC intende anche giocare un ruolo importante nella promozione dei, nella stabilizzazione deglie nell'espansione della, mantenendo al contempo il livello dei prezzi sostanzialmente stabile.Ancora più importanti, visto il crollo dello yuan delle ultime settimane, sono le parole usate nei confronti del mercato valutario. La banca centrale intende infatti "mantenere la stabilità di base dele prevenire risolutamente il rischio di overshoot del tasso di cambio".Nell sue conclusioni afferma anche di voler "prevenire e risolvere efficacemente i rischi finanziari in aree chiave, coordinare il sostegno finanziario per la risoluzione del rischio del debito locale, promuovere costantemente la riforma delle istituzioni finanziarie di piccole e medie dimensioni per eliminare i rischi", mantenendo quindi "la".