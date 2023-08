Cisco, quarto trimestre sopra le attese. Fatturato annuale a 57 miliardi di dollari

Cisco Systems

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense specializzata nella fornitura di apparati di networking, ha chiuso l'anno fiscale 2023 con undelpari a 15,20 miliardi di dollari, in aumento del 16% su base annua, undi 4 miliardi di dollari (+41%) e undi 1,14 dollari (+37%). Ildel quarto trimestre è stato pari a 6 miliardi di dollari., in aumento del 62% su base annua. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,06 dollari su ricavi per 15,05 miliardi di dollari.Il fatturatoè stato di 57 miliardi di dollari, con un aumento dell'11%, l'utile netto di 12,6 miliardi di dollari, con un aumento del 7%, e l'EPS rettificato di 3,89 dollari., con un aumento del 16%."Lo scorso anno è stato un anno fondamentale per Cisco con- ha affermato- Stiamo assistendo a una solida domanda da parte dei clienti, guadagnando quote di mercato e innovando in aree chiave come AI, sicurezza e cloud. Questo slancio ci dà fiducia nella nostra capacità di cogliere le numerose opportunità future".La società haun fatturato compreso tra 57 e 58,20 miliardi di dollari per l'anno fiscale in corso, rispetto alla stima media degli analisti di 58,38 miliardi di dollari. Inoltre, si attende utili rettificati per azione compresi tra 4,01 e 4,08 dollari, rispetto alla stima degli analisti di 4,04 dollari.