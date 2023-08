Kath McLay nominata presidente e CEO di Walmart International

Walmart

Woolworths

(Teleborsa) -, la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata, ha comunicato che, presidente e CEO di Walmart International, ha preso la decisione di ritirarsi dopo 27 anni in azienda., attualmente presidente e CEO di Sam's Club US, diventerà presidente e CEO di Walmart International, conche prenderà il suo posto.Questi cambiamenti di leadership entreranno in vigore2023, secondo quanto si legge in un messaggio ai dipendenti di Doug McMillon, presidente e CEO di Walmart.Nel suo anno fiscale più recente, terminato il 31 gennaio, Walmart International ha generatostabili per, pari al 17% del fatturato annuo di Walmart.McLay, un ex dirigente del rivenditore australiano, ha assunto la carica di CEO di Sam's Club US (catena controllata da Walmart che funzione con un sistema di membership) nel novembre 2019, dopo aver ricopertonegli Stati Uniti di Walmart.