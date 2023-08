Moderati guadagni alla Borsa di New York

Walmart

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo le perdite accusate la vigilia sulla scia delle. Qugeste hanno confermato che la maggior parte dei banchieri vede ancorae che potrebbero essere necessari ulteriori aumenti dei tassi per rallentarne la crescita. Aumenti che, fatta eccezione per lapotrebbero intervenire nei mesi successivi ed entro il primo trimestre del 2024.Il mercato trova sostegno nei, che spingonoil settore retail, e nei. In uscita fra poco anche il dato delA new York, intanto, l'indicesale dello 0,15% a 34.820 punti, mentre si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.410 punti. Senza direzione il(-0,05%); poco sopra la parità l'(+0,10%).