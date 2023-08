PIL, Fitch taglia stime 10 grandi economie. Bene l’Italia

(Teleborsa) -ha rivisto al ribasso le sue proiezioni a medio termine sul Pil potenziale per le 10 economie sviluppate, esaminate nel Global Economic Outlook trimestrale. Lo comunica l'agenzia di rating in una nota. Fanno eccezione Italia e Francia, per le quali le stime sono state ritoccate all'insù, 0,1 punti percentuali, rispettivamente allo 0,7% e all'1,2%. Il rialzo della stima nel caso del nostro Paese - spiega l'agenzia - è dovuto a un“Il Pil nelle economie maggiormente sviluppate non tornerà ai livelli pre-Covid nemmeno nel medio termine”, sottolinea Brian Coulton, capo economista di Fitch. Gli choc avversi degli ultimi anni,Come detto, a segno meno le stime dei futuri tassi di crescita potenziale delpercentuali, rispettivamente all'1,2%, 1,1% e 0,5%.nche per la crescita potenziale degli Stati Uniti di 0,1 punti percentuali all'1,7%. Invariate invece le proiezioni di crescita potenziale per Australia, Canada, Svizzera e Spagna (2,1%, 1,5%, 1,4% e 1,4%, rispettivamente).