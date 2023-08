UE autorizza acquisizione di Enel Green Power Australia da parte di Inpex

gruppo energetico italiano

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto della società australianada parte della giapponese Inpex e dell'italiana Enel Green Power (EGP). L'operazione era stata annunciata dala luglio 2023.L'esecutivo UE ricorda cheinveste in progetti di energia rinnovabile, fornendo una piattaforma end-to-end per le energie rinnovabili che sviluppa e gestisce progetti, nonché opera nella vendita al dettaglio e trading di energia;è attiva nella ricerca, esplorazione, sviluppo, produzione e vendita di petrolio, gas naturale e altri minerali;opera a livello mondiale nella produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili.La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta, dato che Enel Green Power Australia non ha attività all'interno dello Spazio economico europeo. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata.