WeWork, Fitch taglia il rating a "CC"

WeWork

(Teleborsa) -hai Long-Term Issuer Default Ratings di, società che fornisce spazi di lavoro condivisi per startup, imprese e freelance,a seguito di risultati finanziari del secondo trimestre peggiori del previsto, un avviso che la capacità di continuare a operare nei prossimi 12 mesi dipenderà dal miglioramento della liquidità, le dimissioni di dirigenti chiave e membri del consiglio di amministrazione e la sostituzione dei membri del consiglio con esperti di ristrutturazione.Nel suo precedente commento a maggio, Fitch aveva affermato che l'adeguata liquidità di WeWork dipendeva dal continuo miglioramento della performance operativa dell'azienda. Tuttavia, "i", si legge in una nota. Al 31 marzo 2023, la società ha riportato in bilancio 422 milioni di dollari di liquidità, che erano scesi a 205 milioni di dollari al 30 giugno 2023.Fitch fa notare che WeWork aveva rilasciato proiezioni nel 2021 e nel 2022 per la crescita e la riduzione dei costi che avrebbero portato almeno a risultati di pareggio. "Ma", viene evidenziato. Nei suoi commenti pubblici più recenti, la società ha avvertito che il churn è aumentato e il cash burn continua.