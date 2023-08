Meteo, in arrivo tempesta di caldo: sabato e domenica bollino rosso in 8 città

(Teleborsa) - Entro lunedì 21 agosto è in arrivo unacon"La definizione di 'Heat Storm' – spiega– viene usata in meteorologia per descrivere un'ondata di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni su un'ampia superficie". A portare il caldo è ancora una volta l', con temperature che secondo il sito potranno raggiungerealmeno fino a martedì 22 agosto."Lo zero termico – prosegue– si porterà fino alla quota record di 5.200 metri". Con il caldo, al Nord arriva anche una tregua dai temporali e in generale il picco delle temperature è atteso per martedì 22 agosto con 39-40 gradi a Firenze, Alessandria, Livorno e Pisa. A spazzare via l'anticiclone africano potrebbe essere però un ciclone in arrivo da Nord, che da giovedì 24 agosto potrebbe portare temporali, "anche violenti2. L'aria fredda potrebbe infatti scontrarsi con quella molto cado accumulata a causa del ritorno dell'anticiclone.Intanto, per questo fine settimana, le. Lo indica il, basato sui dati relativi a 27 città. In aumento nel fine settimana anche i, che passano dai 4 di oggi ai 6 di sabato e ai 9 di domenica. Sono segnalate in rosso fin da oggi Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia; passano invece dall'arancione al rosso Latina, Rieti e Roma.Per sabato si prevede il bolllino arancione a Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Veronia e Viterbo; domenica si aggiungeranno all'elenco Milano e Napoli. Restano in giallo oggi e nel fine settimana Ancona, Cagliari, Catania e Messina, mentre virano dal verde al giallo Bari, Reggio Calabria, Civitavecchia, Venezia e Pescara (quest'ultima in verde anche sabato); Campobasso passa dall'arancione al giallo. Leprecisa il Bollettino del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. "Queste condizioni climatiche – si rileva – possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione".