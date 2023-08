Commissione Ue: altri 1,5 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina

(Teleborsa) - Nell'ambito dellaha erogato oggi altri. Con questo strumento, l'Ue – fa sapere la Commissione in una nota – cerca di aiutare l'Ucraina a coprire le sue esigenze di finanziamento immediate, con un sostegno finanziario stabile, prevedibile e consistente nel 2023. Con il pagamento di oggi l'ammontare degli aiuti versati quest'anno all'Ucraina nel quadro dell'Assistenza Macrofinanziaria + arriva a 12 miliardi di euro.Nel dettaglio questo sostegno aiuterà l'Ucraina a continuare a pagare salari e pensioni e a mantenere in funzione i servizi pubblici essenziali, come ospedali, scuole e alloggi per le persone trasferite. Permetterà inoltre all'Ucraina di garantire lae ripristinare le infrastrutture critiche distrutte dalla Russia nella sua guerra di aggressione, come infrastrutture energetiche, sistemi idrici, reti di trasporto, strade e ponti."Stiamo mobilitando ogni sforzo per aiutare l'Ucraina. Oggi abbiamo versato altri 1,5 miliardi di euro in assistenza al Paese, mentre affronta la brutale guerra di aggressione della Russia e lavora al ripristino delle sue infrastrutture. E il nostro sostegno andrà ben oltre il 2023. Continueremo a stare al fianco dell'Ucraina, proponendo un sostegno fino a 50 miliardi di euro per il periodo 2024-2027" ha commentato laComplessivamente, dall'inizio della guerra, il sostegno all'Ucraina e agli ucraini ammonta aCiò include il sostegno finanziario, umanitario, di emergenza e militare all'Ucraina da parte dell'Ue, degli Stati membri e delle istituzioni finanziarie europee, nonché le risorse messe a disposizione per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze degli ucraini in fuga dalla guerra.Il 20 giugno la Commissione ha proposto di istituire uno strumento dedicato che fornisca sostegno coerente, prevedibile e flessibile all'Ucraina per il periodo 2024-2027, per un importo complessivo fino a