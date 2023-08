REVO Insurance, Equita conferma target price e Buy

Equita

REVO Insurance

(Teleborsa) -ha confermato il(a) e la) sul titolo, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, dopo la diffusione dei risultati del primo semestre 2023, che si è chiuso con premi pari a 100,4 milioni di euro (+78,6%) e utile netto consolidato pari a 6,2 milioni di euro (8,1 milioni adjusted), in sensibile aumento rispetto al medesimo periodo 2022.Gli analisti scrivono che REVO ha riportato "una", sostanzialmente in linea con le stime e pienamente coerenti con l'obiettivo di superare la "J-Curve" operativa e raggiungere l'obiettivo di utile operativo rettificato superiore a 20 milioni di euro. Viene sottolineato che REVO ha ulteriormente ampliato la propria rete distributiva (che oggi conta 62 broker e 118 agenzie) e che èassicurativi attraverso il canale bancario, con novità che potrebbero essere annunciate nel mese di ottobre."Siamoe riteniamo che, salvo eventi eccezionali, ci sia una buona visibilità sul raggiungimento degli obiettivi di utile operativo - si legge nella ricerca - Dopo aver adeguato il modello per tenere conto dei nuovi principi contabili, abbiamo sostanzialmente. In particolare, ci aspettiamo che l'utile operativo adjusted sia intorno ai 23 milioni di euro nel 2023".