Sardegna, Medea (Gruppo Italgas): fase 2 conversione a metano in 12 comuni

(Teleborsa) -) ha avviato la fase due della conversione dadelledi 12 comuni sardi per un totale di 11mila clienti allacciati. Dopo Buddusò e Sedilo, raggiunte dal gas naturale a inizio del mese, si legge in una nota, prendono il via i lavori di conversione delle reti negli altri Comuni secondo il seguente calendario: Comune di Simala 21-22 agosto, Comune di Siurgus Donigala 28-30 agosto, Comune di Mandas 4-8 settembre, Comune di Valledoria 11-13 settembre, Comune di Santadi 18-21 settembre, Comune di Arbus 26 settembre- 2 ottobre, Comune di Terralba 11-20 ottobre, Comune di Genoni 24-25 ottobre, Comune di Budoni 11-14 dicembre.Per la città di, ha spiegato la società, "l'intervento di conversione si svilupperà in(corrispondenti alle macro-aree in cui è suddivisa la rete cittadina) a partire da fine settembre. Per la dimensione della rete e del numero di clienti serviti sarà la più grande operazione di conversione finora realizzata ine costituirà, in tal senso, un modello operativo per l'analoga attività che nei prossimi anni interesserà Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro"."A conversione ultimata - prosegue Medea - l'erogazione disarà interrotta e il nuovo servizio consarà fruibile solo da chi avrà sottoscritto per tempo un nuovoe adeguato il proprio impianto interno affidandosi a un professionista di fiducia. Con la conversione al gas naturale, il vecchio contatore del gas verrà sostituito con uno di nuova generazione, dotato di funzionalità di, che garantirà la lettura dei consumi in tempo reale".