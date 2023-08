USA, Fed Richmond: migliora ad agosto il settore manifatturiero

(Teleborsa) - Migliora ad agosto l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero.L'indicatore che sintetizza lopur mantenendosi in territorio negativo si porta a -7 punti dai -9 di luglio risultando in linea con le aspettative.Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della, evidenzia un lieve miglioramento anche della componente delle consegne che si porta a -5 punti dai -6 del mese precedente, mentre quella dei servizi si porta in territorio positivo a +4 dai -2 punti precedenti.