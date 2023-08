Erg guida i rialzi delle utilities dopo dati su produzione rinnovabili

Terna

(Teleborsa) -a Piazza Affari, con ilche mostra un, dopo che ieriha diffuso i dati sui consumi elettrici e sulla produzione di energia per il mese di luglio. In particolare, dai dati emerge un, che registrano significativi incrementi anno su anno (idroelettrico a +32,4%, eolico +31,8%, solare +12%).Secondo gli analisti di, "l'incremento delle produzioni renewables è unperin particolare sull'idroelettrico (giugno e luglio sono i mesi con la maggiore contribuzione sull'anno)", mentre "la ripresa delle produzioni eoliche è invece un elemento positivo in particolare per".Spicca la performance positiva di, che si attesta a 24,72 euro con, rappresentando ilnella seduta odierna. Si muovono al rialzo anche, che si attesta a 2,696 euro con un aumento del 2,43%,, che si attesta a 7,432 euro con un aumento del 2,23%,, che si attesta a 4,613 euro con un aumento del 2,24%,, che si attesta a 1,735 euro con un aumento del 2,21%, ed, che si attesta a 6,115 euro con un aumento del 2,10%.