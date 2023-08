Lega araba, stipendi 6 volte superiori ai precedenti per attirare i calciatori

Squadra Giocatore Costo del trasferimento Stipendio Multiplo sul precedente stipendio Al-Ahli Riyad Mahrez 30 25,6 3,1x Al-Ahli Franck Kessie 10,8 17,2 1,7x Al-Ettifaq Jack Hendry 6,5 15,2 32,1x Al-Hilal Kalidou Koulibaly 17 30 2,0x Al-Hilal Sergej Milinkovic-Savic 34 17 3,4x Al-Hilal Neymar 69 137,5 4,4x Al-Ittihad Karim Benzema 0 172 11,9x Al-Ittihad N'Golo Kante 0 86,2 5,7x Al-Nassr Cristiano Ronaldo 0 173 6,5x Al-Nassr Marcelo Brozovic 15 35 3,7x

(Teleborsa) - I club della, ovvero la lega calcistica dell'Arabia Saudita, stannodalle squadre europee rispetto al loro precedente stipendio, con multipli ancora più alti per alcuni top player come Karim Benzema (11,9x). È quanto emerge da un'analisi di DBRS Morningstar, che osserva come - dopo l'acquisto da record di Cristiano Ronaldo da parte di Al Nassr nel dicembre 2022 per uno stipendio annuo di 173 milioni di sterline - la SPL ha aumentato notevolmente le sue spese per i talenti calcistici.Nella finestra di mercato estiva 2023, cinque club, quattro dei quali sono posseduti al 75% dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita (il Public Investment Fund, PIF) hanno speso 435 milioni di sterline per i trasferimenti dei giocatori e stanno pagando a questi giocatori un(cifre in sterline)Secondo gli analisti della società di rating, i club calcistici europei "dovrebbero trovare", dato che l'Arabia Saudita ha tasche profonde e "può sostenere le sue spese folli per il prossimo futuro", in quanto i club di proprietà del PIF possono giustificare il pagamento di premi significativi per i giocatori perché possono generare non solo calcio ma anche. Inoltre, il costo finanziario derivante dalle restrizioni legate alla pandemia da COVID-19 e l'impatto delle nuove regole di spesa dell'UEFA hanno reso i club europei "particolarmente vulnerabili".Oltre gli acquisti dei club, ci sono altri segnali che gli investimenti del paese nel settore non potranno fare altro ce crescere. Il PIF, che ha attualmente asset under management stimati in 700 miliardi di dollari (pari al 63% del PIL) ha recentemente annunciato la, una società di investimento creata per acquisire e produrre la proprietà intellettuale di nuovi eventi sportivi, acquisire i diritti commerciali di importanti competizioni sportive e ospitare importanti eventi globali in Arabia Saudita.Viene inoltre fatto notare che l'investimento dell'Arabia Saudita nel calcio è in linea con il suo programma di riforme e gli obiettivi economici generali. Lo sport fa infatti parte della: un'agenda a lungo termine, completa e ambiziosa che copre riforme economiche, sociali e fiscali. Come stabilito nella sua agenda Vision 2030, l'Arabia Saudita mira a essere tra i leader in sport selezionati, sia a livello regionale che globale.DBRS Morningstare evidenzia che il calcio è di gran lunga loin base al suo fascino globale. Ogni anno circa 450 milioni di persone guardano la finale della Champions League, quasi 4 volte di più del Super Bowl della National Football League statunitense e 10 volte di più della partita della Major League Baseball o della National Basketball Association più seguita di tutti i tempi.