Seduta incerta per le Borse europee. Dati PMI sollevano dubbi su BCE

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, in scia alla pubblicazione degli indici PMI , che hanno evidenziato la contrazione dei servizi e rimessoda parte della BCE.L'attenzione degli investitori rimane focalizzata sul- dove venerdì parleranno i presidenti della Fed, Jerome Powell, e della BCE, Christine Lagarde - e suidi, la società di informatica che si è apprezzata ben oltre il 200% da inizio anno sull'onda lunga dell'interesse per l'intelligenza artificiale.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 78,46 dollari per barile, con un calo dell'1,49%.Invariato lo, che si posiziona a +169 punti base, con ilche si attesta al 4,19%.poco mosso, che mostra un -0,03%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,15%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 30.134 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,35%; pressoché invariato il(-0,03%).di Milano, troviamo(+3,53%),(+2,24%),(+2,21%) e(+2,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,68%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,71%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,71%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%.di Milano,(+2,53%),(+2,43%),(+1,41%) e(+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%.scende dell'1,87%. Calo deciso per, che segna un -1,75%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,72%.