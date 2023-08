Seduta positiva a Tokyo, in ribasso i listini cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mentre mostrano ribassi i listini della Cina continentale. Rimangono le preoccupazioni per un rallentamento economico cinese, mentre i titoli tecnologici regionali hanno visto un certo consolidamento in vista della trimestrale di Nvidia.Sul fronte macroeconomico, la ha accelerato nel mese di agosto, con il settore dei servizi che ha nuovamente guidato l'espansione complessiva, mentre il settore manifatturiero ha continuato a deludere.Seduta in rialzo per, con il, che avanza dello 0,48%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,11%.scende dello 0,54%.Buona la prestazione di(+1,11%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,50%. Sulla parità(+0,13%); guadagni frazionali per(+0,43%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dell'1,36% sui valori precedenti. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,08%.Il rendimento dell'scambia 0,68%, mentre il rendimento per ilè pari 2,56%.Tra i datisui mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,6 punti)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,5%).