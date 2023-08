Ambromobiliare chiude a +3,90% in seduta volatile e con alti volumi

Ambromobiliare

(Teleborsa) - Il titolo, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory e quotata su Euronext Growth Milan (EGM), ha chiuso la seduta odierna inper azione, dopo aver aperto a 1,84 euro ed essere salito fino a 1,92 euro (+24,7%).Consistenti anche i volumi, soprattutto se confrontati con gli scambi al lumicino che interessano solitamente il titolo. La seduta si è chiusa con 204e 149.800(pari al 5,5% del capitale) per undi 270.600 euro (risultando uno dei titoli più scambiati dell'intero mercato growth italiano).Ambromobiliare èdalla giornata di ieri , quando ha iniziato a registrare consistenti volumi in acquisto in assenza di notizie o altri catalyst.