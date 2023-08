Gli Eurolistini chiudono in rosso, il tech inverte i guadagni

Nvidia

(Teleborsa) - Dopo una prima parte di seduta positiva,. Pesa l'andamento di Wall Street, che è andata in rosso dopo i guadagni iniziali innescati dalle previsioni ottimistiche di, in unJerome Powell. Chiude in netto ribasso, che è stato a lungo uno dei migliori titoli della seduta a Piazza Affari, con le prospettive stellari di Nvidia che avevano spinto tutti i titoli europei dei semiconduttori e del settore tecnologicoLa, unico dato di rilievo pubblicato in area euro per oggi, è scesa a 96 da 100, con un calo ben più ampio delle attese (99) e ai minimi da fine 2020.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,36%. Lieve aumento dell', che sale a 1.920,8 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 78,88 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +168 punti base, con ilche si posiziona al 4,17%.piccola perdita per, che scambia con un -0,68%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e tentenna, che cede lo 0,44%., si muove sotto la parità il, che scende a 28.072 punti, con uno scarto percentuale dello 0,57%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 30.037 punti. In frazionale calo il(-0,37%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,6%).di Piazza Affari, bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,14%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,04%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,56%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -4,14%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,56%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,12%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,37%.di Milano,(+2,03%),(+1,80%),(+1,62%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -2,57%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,44%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,07%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,06%.