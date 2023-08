NetEase, ricavi e utili in crescita nel secondo trimestre

NetEase

(Teleborsa) -, società quotata a New York e Hong Kong che sviluppa e gestisce alcuni dei giochi per dispositivi mobili e PC più popolari della Cina, ha chiuso ilcondi 24 miliardi di RMB (3,3 miliardi di dollari), in aumento del 3,7% rispetto al secondo trimestre del 2022. L'è stato di 14,4 miliardi di RMB (2 miliardi di dollari), in aumento dell'11,1% rispetto al secondo trimestre del 2022.L'attribuibile agli azionisti della società è stato di 8,2 miliardi di RMB (1,1 miliardi di dollari), in crescita rispetto ai 6,7 miliardi di un anno fa. L'è stato di 0,35 dollari USA (1,77 dollari USA per ADS)."Idel secondo trimestre riflettono il nostro impegno nel produrre contenuti eccezionali in tutte le nostre attività, che hanno generato ricavi netti totali di 24,0 miliardi di RMB, in crescita di quasi il 4% su base annua - ha affermato il- I giocatori continuano a venerare la nostra serie di punta Fantasy Westward Journey, mentre abbracciano titoli più recenti come Eggy Party che estendono la nostra portata nei giochi casual"."Oltre ai giochi, le nostree stanno generando contenuti premium - ha aggiunto - In tutta la famiglia NetEase, diamo priorità alla creazione di prodotti e servizi nuovi e di alta qualità che accrescono la nostra attrattiva globale e migliorano le esperienze degli utenti".