Turchia, banca centrale alza tassi al 25% per combattere inflazione

(Teleborsa) - Il Comitato di politica monetaria dellaha deciso di, ben sopra le aspettative del mercato per un 20%. Il Comitato, si legge nella nota diffusa al termine della riunione odierna, ha deciso di "proseguire il processo di stretta monetaria al fine di, ancorare le aspettative di inflazione e controllare il deterioramento della politica dei prezzi".La banca centrale ha spiegato che gli indicatori recenti segnalano "un". I fattori principali sono stati il forte andamento della domanda interna, le pressioni sui costi derivanti dai salari e dai tassi di cambio, la vischiosità dell'inflazione dei servizi e le normative fiscali.Oltre a questi fattori, spinti anche dall'aumento dei prezzi del petrolio, un deterioramento superiore al previsto delle aspettative di inflazione e della politica dei prezzi implica un'inflazione di fine anno vicina al limite superiore dell'intervallo di previsione fornito in precedenza. Tuttavia, dato l'orientamento monetario restrittivo, il ComitatoPer aumentare la funzionalità dei meccanismi di mercato e rafforzare la stabilità macrofinanziaria, il Comitato continuerà a "". In questo contesto - si legge nella nota - "le recenti normative mirate a una quota crescente dei depositi in lire turche rafforzeranno il meccanismo di trasmissione monetaria" e oltre all'aumento del tasso di riferimento, il Comitato "continuerà a prendere decisioni sulla stretta quantitativa e sulla stretta creditizia selettiva per sostenere l'orientamento della politica monetaria".